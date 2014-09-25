Samsung anticipa vendite del Note 4

[caption id="attachment_8219" align="alignleft" width="300"] Samsung Galaxy Note 4[/caption]Samsung ha annunciato che il Galaxy Note 4, il phablet di nuova generazione recentemente sviluppato dalla compagnia sudcoreana, sarà venduto dal 26 settembre in Corea del Sud, ed entro la fine di ottobre sarà disponibile per i consumatori di circa 140 mercati territoriali, tra cui l'Italia. Pertanto, contrariamente ai precedenti auspici, chi lo vorrà potrà entrare in possesso dell'ambito device mobile già entro la fine del prossimo mese. La notizia è dunque una conferma degli atteggiamenti che Samsung aveva già lasciato intendere nelle ultime settimane, quando l'azienda aveva dato segnali di preoccupazione del fatto che le vendite record degli iPhone 6 e degli iPhone 6 Plus potessero erodere le future quote di mercato del proprio dispositivo...