Google Glass, finalmente arriva Notification Sync
di Redazione
15/10/2014
[caption id="attachment_7133" align="alignleft" width="300"] Google Glass[/caption] Sui Google Glass è arrivato finalmente Notification Sync che con questi occhiali introdurrà la possibilità di consultare tutte le notifiche visualizzate sugli smartphone. Il nuovo aggiornamento infatti è in arrivo e a quanto pare è destinato all’app My Glass che è disponibile sui dispositivi Android. Lo scopo è ovviamente quello di facilitare l’utilizzo dei propri dispositivi anche quando si è in condizioni difficili in quanto i glass possono aiutare in qualsiasi occasione. L’annuncio è stato reso pubblico questa notte e si è diramato tramite le pagine dei diversi social network e ovviamente a breve si avranno maggiori informazioni soprattutto per l’utilizzo del sistema e soprattutto per i passi necessari alla configurazione. Questo è senza dubbio un enorme passo avanti per i Google Glass che si renderanno sicuramente dispositivi all’altezza di tutte le occasioni, ma soprattutto anche in grado di essere più versatile, anche se la commercializzazione a tutto il pubblico sembra ancora un po’ lontana. Nei mesi scorsi infatti gli occhiali sono stati visti nei punti vendita italiani ma solo in esposizione a fianco di altri prodotti quindi non si hanno ancora certezze per quanto riguarda la vendita. Per sapere di più ovviamente non resta che attendere le notizie ufficiali provenienti dalla società.
