Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Google Glass, finalmente arriva Notification Sync

Redazione Avatar

di Redazione

15/10/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_7133" align="alignleft" width="300"]Google Glass Google Glass[/caption] Sui Google Glass è arrivato finalmente Notification Sync che con questi occhiali introdurrà la possibilità di consultare tutte le notifiche visualizzate sugli smartphone. Il nuovo aggiornamento infatti è in arrivo e a quanto pare è destinato all’app My Glass che è disponibile sui dispositivi Android. Lo scopo è ovviamente quello di facilitare l’utilizzo dei propri dispositivi anche quando si è in condizioni difficili in quanto i glass possono aiutare in qualsiasi occasione. L’annuncio è stato reso pubblico questa notte e si è diramato tramite le pagine dei diversi social network e ovviamente a breve si avranno maggiori informazioni soprattutto per l’utilizzo del sistema e soprattutto per i passi necessari alla configurazione. Questo è senza dubbio un enorme passo avanti per i Google Glass che si renderanno sicuramente dispositivi all’altezza di tutte le occasioni, ma soprattutto anche in grado di essere più versatile, anche se la commercializzazione a tutto il pubblico sembra ancora un po’ lontana. Nei mesi scorsi infatti gli occhiali sono stati visti nei punti vendita italiani ma solo in esposizione a fianco di altri prodotti quindi non si hanno ancora certezze per quanto riguarda la vendita. Per sapere di più ovviamente non resta che attendere le notizie ufficiali provenienti dalla società.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung e Facebook lavorano per smartphone in comune?

Articolo Successivo

Samsung spinge sul wi-fi a 60 GHz

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Come rendere più sicuro il proprio smartphone

Come rendere più sicuro il proprio smartphone

27/02/2020

Corso di trading online: lo studio che ti fa guadagnare

Corso di trading online: lo studio che ti fa guadagnare

14/01/2020

App di Trading online di 24option: vantaggi e rischi

App di Trading online di 24option: vantaggi e rischi

25/09/2019