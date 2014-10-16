Samsung e Facebook lavorano per smartphone in comune?
di Redazione
16/10/2014
[caption id="attachment_7848" align="alignleft" width="300"] Facebook[/caption]Secondo quanto sta emergendo dai rumors delle ultime ore, Samsung e Facebook starebbero lavorando insieme per portare a compimento uno smartphone in comune. Se quanto sopra è una indiscrezione, lo stesso non vale per le recenti collaborazioni che sono in vigore tra la compagnia statunitense e quella sudcoreana, che insieme hanno lavorato per il Gear VR, presentato al recente IFA di Berlino. Questa volta sembra tuttavia che vi possa essere un passo in avanti piuttosto importante sul fronte degli sforzi collaborativi, visto e considerato che Facebook potrebbe aver individuato il suo partner ideale dopo la fredda accoglienza ottenuta in seguito allo smartphone prodotto con HTC…
Articolo Precedente
Samsung mostra i primi test sul 5G
Articolo Successivo
Google Glass, finalmente arriva Notification Sync
Redazione
Articoli Correlati
Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti
10/10/2019
Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio
26/07/2019
Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale
10/03/2018