Samsung spinge sul wi-fi a 60 GHz
di Redazione
15/10/2014
[caption id="attachment_7021" align="alignleft" width="300"] Samsung Galaxy Tab S[/caption]Buone notizie per i progressi wireless. In una nota ufficiale Samsung ha infatti comunicato di aver completato lo sviluppo della tecnologia wi-fi a 60 GHz, incrementando di circa 5 volte l’attuale velocità di trasferimento dati (potenziale) con gli attuali dispositivi di elettronica di consumo. Entro il prossimo anno la compagnia sudcoreana ritiene di poter commercializzare le attrezzature e la tecnologia utile per poter fruire di tali potenzialità. Nella nota ufficiale, Samsung afferma che gli ultimi progressi in materia hanno consentito ai propri team di eliminare i principali disturbi che fino ad ora hanno nuociuto al progresso della tecnologia, come l’eliminazione delle interferenze tra i vari canali di comunicazione, a prescindere dal numero di dispositivi totale usato sul network.
