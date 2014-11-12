Google sensibilizza gli utenti in una campagna contro l'Ebola

[caption id="attachment_7764" align="alignleft" width="300"] Google[/caption] Anche Google ha deciso di scendere in campo per lottare contro l’Ebola e a quanto pare è stata instaurata una campagna che tramite la donazione di un dollaro per ogni navigatore, la Mountain View ne metterà a disposizione ben due. Tutto questo è stato fatto esclusivamente per sensibilizzare il mondo, ma soprattutto per aprire una campagna di raccolta fondi contro l’Ebola a cui possono partecipare veramente tutti. Sul piatto infatti sono già stati messi a disposizione 10 milioni di dollari a sostegno di alcune società che sono impegnate a contrastare la diffusione del virus. Larry Page ha infatti lasciato alcune dichiarazioni ufficiali riguardo alla situazione: “Oggi Google lancia una campagna pubblica di donazioni con l’obiettivo di combattere Ebola. Per ogni dollaro raccolto Google donerà altri due dollari. In aggiunta, abbiamo messo a disposizione 10 milioni di dollari per supportare associazioni non-profit come InSTEDD, International Rescue Committee, Medecins Sans Frontieres, NetHope, Partners in Health, Save the Children e U.S. Fund for UNICEF. Queste organizzazioni stanno svolgendo un lavoro incredibile, in circostante molto difficili, nel tentativo di contenere l’epidemia. Speriamo che il nostro contributo possa aiutarli ad avere un impatto maggiore”. Non resta altro quindi che effettuare la donazione per aiutare a lottare contro questa grave malattia.