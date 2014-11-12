Samsung presenta nuovi caricatori

[caption id="attachment_8219" align="alignleft" width="300"] Samsung Galaxy Note 4[/caption]Samsung ha presentato due nuovi accessori per il suo Galaxy Note 4: si tratta di Galaxy Note 4 S Charger Kit e di Galaxy Note 4 Extra Battery Kit. In particolare, il Galaxy Note 4 S Charger Kit è un nuovo kit che permette di effettuare una ricarica wireless del dispositivo, che non andrà più collegato fisicamente con il cavo USB. Basterà installare la specifica cover (dotata degli appositi contatti) e collegare il pad di ricarica all’alimentatore. I tempi di ricarica sono ovviamente più lunghi, ma si tratta di un metodo di recharge molto pratico. Il Galaxy Note 4 Extra Battery Kit è invece un dispositivo che “custodisce” il caricabatteria in grado di contenere una seconda batteria da 3220 mAh.