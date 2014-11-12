WhatsApp utilizzato come prova nei processi per i divorzi
di Redazione
12/11/2014
WhatsApp è una delle app di messaggistica più utilizzate del momento e a quanto pare è anche una delle prove più comuni all’interno dei divorzi. Si parla infatti dell’utilizzo all’interno dei processi di questa applicazione di addirittura un 40% in Italia, quindi in tribunale si inizia ad entrare con un telefonino come prova di tradimento. Sicuramente questa applicazione ha contribuito all’estinzione degli SMS ma a quanto pare secondo all’associazione degli avvocati matrimonialisti italiani, questa applicazione è utilizzata tantissimo anche all’interno dei processi come prova di infedeltà del partner. Queste le dichiarazioni rilasciate dal presidente dell’AMI: “I social media hanno incentivato i tradimenti in Italia rendendoli più semplici, prima attraverso i messaggi, poi tramite Facebook e ora con WhatsApp. Gli amanti possono scambiarsi fotografie compromettenti di loro stessi. Abbiamo visto adulteri utilizzare il servizio per portare avanti tre o quattro relazioni. Queste sono situazioni destinate ad esplodere”. La spunta blu che è stata inserita con il nuovo aggiornamento, potrebbe essere quindi un fiore all’occhiello in quanto addirittura potrebbe dimostrare che il compagno non solo tradisce, ma legge anche il messaggio che gli è stato recapitato e quindi non è più possibile negare l’evidenza di fronte alla tecnologia messa a disposizione dall’app in questione.
Redazione