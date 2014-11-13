Facebook, disponibile un video ringraziamento

[caption id="attachment_7848" align="alignleft" width="300"] Facebook[/caption] Facebook è sicuramente tra le app e i social più utilizzati del momento e proprio per questa ragione Mark Zuckerberg ha fatto creare un video di ringraziamento per tutti gli utenti. Si tratta di un video personalizzato che mette assieme emozioni e ricordi di tutta una vita per stimolare ovviamente gli utenti a condividerlo con i propri amici. Si può quindi dire grazie a qualcuno grazie al social in questione e la stessa cosa è stata fatta anche in precedenza con il video “Uno sguardo al passato”, tutto grazie alle informazioni del proprio profilo quindi le foto, gli stati i like e quant’altro. Realizzare il video di ringraziamenti è facile, basta scegliere l’amico a cui indirizzarlo, scegliere il tema tra amici di vecchia data e amici, anche se nella pagina c’è spazio anche per altri temi come ad esempio l’amore e altri tipi di rapporti. Bisogna poi scegliere una ad una le immagini che si vogliono inserire all’interno di questo video ringraziamento e il messaggio da inviargli. L’anteprima del video ovviamente sarà subito disponibile, e si potrà anche scegliere una canzone caricata in base al tema. Sicuramente i risultati migliori saranno ottenuti da tutti coloro che hanno più foto su Facebook.