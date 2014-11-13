You Tube Music Key, il nuovo mondo della musica e non solo

[caption id="attachment_8042" align="alignleft" width="300"] Youtube Music Key[/caption] You Tube Music Key è ormai ufficiale che sarà il nuovo servizio offerto dalla piattaforma in streaming, che tra l’altro è dedicato alla ricerca e alla riproduzione della musica tramite appunto questo portale di video sharing. La natura del servizio ovviamente è quello di voler creare una piattaforma accessibile tramite abbonamento premium che mette poi a disposizione delle funzionalità extra proprio come avviene per le altre applicazioni. Tra le varie funzionalità extra possiamo trovare la visione dei videoclip senza le pubblicità che interrompono, il download per la riproduzione in modalità offline oppure l’ascolto in background su smartphone e tablet. Quindi sicuramente ci sarà un miglioramento dell’applicazione in questione con tutte queste modifiche. Ecco quanto rilasciato a livello ufficiale: “Grazie a voi e alle visualizzazioni, condivisioni, remix, creazioni e parodie delle vostre canzoni preferite, YouTube è diventato il luogo perfetto per mettere in contatto gli artisti con i loro fan. Per dare ancora più risalto alla musica e darvi nuove possibilità, vogliamo rendere ancora più facile trovare nuovi brani e riascoltare i grandi classici su YouTube Music Key. Stiamo anche lavorando al lancio di un nuovo servizio su abbonamento che vi permetterà di guardare e ascoltare musica senza annunci, in background o offline.