Whatsapp, togliere la spunta blu è possibile
di Redazione
14/11/2014
Negli ultimi giorni si è discusso tantissimo riguardo all’aggiornamento di Whatsapp che ha inserito le spunte blu come conferma di lettura. Proprio per questa ragione pare che l’azienda abbia effettuato alcune modifiche per poi permettere agli utenti di fare qualche passo indietro. Infatti è stata inserita la possibilità di poter eliminare la famosissima spunta blu grazie ad un aggiornamento che bisogna fare sul proprio dispositivo, si tratta del primo metodo ufficiale in quanto già in precedenza molti utenti hanno cercato in qualunque modo di eliminare il problema anche senza l’approvazione dell’azienda stessa. Per effettuare questa disattivazione della spunta blu, basta installare un piccolo aggiornamento che consentirà in modo semplicissimo di fare appunto questo passo indietro. Basta poi recarsi nelle impostazioni, digitare privacy per poi andare a scegliere la voce Read receipts e disattivarla. La funzionalità introdotta negli ultimi giorni quindi, dopo aver portato tante discussioni, è stata resa un optional, in modo tale che tutti coloro che non apprezzano il tutto possono sempre scegliere se visualizzare o meno la spunta blu di Whatsapp. Non resta quindi che scaricare il nuovo aggiornamento per tornare ad utilizzare l’app di messaggistica proprio come qualche giorno fa, quindi senza le doppie spunte di colore blu.
