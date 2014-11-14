Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

BlackBerry e Samsung inizia la partnership nel 2015

Redazione Avatar

di Redazione

14/11/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Samsung Galaxy S3 vs BlackBerry Z10BlackBerry e Samsung hanno deciso di sviluppare una soluzione di classe che riuscirà a combinare BES12 e Knox, questo servizio però sarà disponibile all’inizio del 2015. Ovviamente durante questa fusione è garantita la massima sicurezza delle applicazioni e delle informazioni che sono memorizzate sui dispositivi Galaxy dell’azienda sud coreana. Questa nuova partnership prevede quindi una profonda integrazione tra i due servizi e la stretta collaborazione tra i team di sviluppo con l’obiettivo di realizzare una soluzione anche per la sicurezza, blindando così il sistema. I benefici di tutto questo saranno quindi: Una soluzione integrata che combina la gestione della sicurezza per tutti i dispositivi BlackBerry e Samsung; dei miglioramenti per la sicurezza di Android che riducono il rischio di bypass di alcuni meccanismi tra cui anche quelli di protezione; la separazione completa tra dati personali e aziendali ed infine anche un’esperienza di gran lunga migliorata grazie ad un approccio più flessibile al deployment enterprise. Non resta altro quindi che attendere il nuovo servizio che sarà disponibile sicuramente all’inizio del 2015, che sicuramente renderà felici tutti gli utenti che posseggono entrambi i servizi, in quanto si tratta di una fusione importante che può cambiare il valore di queste due importanti aziende.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Facebook Places, la nuova funzionalità del social network

Articolo Successivo

Whatsapp, togliere la spunta blu è possibile

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Come rendere più sicuro il proprio smartphone

Come rendere più sicuro il proprio smartphone

27/02/2020

Corso di trading online: lo studio che ti fa guadagnare

Corso di trading online: lo studio che ti fa guadagnare

14/01/2020

App di Trading online di 24option: vantaggi e rischi

App di Trading online di 24option: vantaggi e rischi

25/09/2019