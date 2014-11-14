BlackBerry e Samsung inizia la partnership nel 2015
di Redazione
14/11/2014
BlackBerry e Samsung hanno deciso di sviluppare una soluzione di classe che riuscirà a combinare BES12 e Knox, questo servizio però sarà disponibile all’inizio del 2015. Ovviamente durante questa fusione è garantita la massima sicurezza delle applicazioni e delle informazioni che sono memorizzate sui dispositivi Galaxy dell’azienda sud coreana. Questa nuova partnership prevede quindi una profonda integrazione tra i due servizi e la stretta collaborazione tra i team di sviluppo con l’obiettivo di realizzare una soluzione anche per la sicurezza, blindando così il sistema. I benefici di tutto questo saranno quindi: Una soluzione integrata che combina la gestione della sicurezza per tutti i dispositivi BlackBerry e Samsung; dei miglioramenti per la sicurezza di Android che riducono il rischio di bypass di alcuni meccanismi tra cui anche quelli di protezione; la separazione completa tra dati personali e aziendali ed infine anche un’esperienza di gran lunga migliorata grazie ad un approccio più flessibile al deployment enterprise. Non resta altro quindi che attendere il nuovo servizio che sarà disponibile sicuramente all’inizio del 2015, che sicuramente renderà felici tutti gli utenti che posseggono entrambi i servizi, in quanto si tratta di una fusione importante che può cambiare il valore di queste due importanti aziende.
