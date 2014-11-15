Facebook Places, la nuova funzionalità del social network

[caption id="attachment_8969" align="alignleft" width="300"] Facebook Places[/caption] Facebook Places è una nuova app che sicuramente è poco famosa ma è stata introdotta proprio per aiutare gli utenti a connettersi con i diversi luoghi. Per esempio anche per inglobare luoghi e social per poi superare tutte le piattaforme. Si tratta di un vero e proprio salto di qualità che l’azienda del social potrebbe realmente effettuare, di tutto questo ne hanno parlato in tanti, soprattutto in queste ultime settimane e a quanto pare il blogger italiano Matteo Gamba ha anche sottolineato le potenzialità di questa nuova app. Queste sono state le sue parole: “Sembra che Facebook abbia raggiunto un punto in cui più parti della piattaforma (posizione, ricerca, mobile, brand) stanno finalmente convivendo. Alimentati dalla quantità incredibile di dati demografici e di interesse, tutti questi elementi possono essere abbinati tra loro, individuando l’esperienza di una scoperta locale su base individuale. Facebook Places può quindi anche guardare certe coordinate sulla mappa e valutare quello che è successo in passato, ciò che sta accadendo ora e ciò che sta per accadere in futuro. Quella che oggi è solo una caratteristica del tutto sepolta all’interno della principale app Facebook potrebbe facilmente essere sviluppata come progetto indipendente”.