HERE Maps, disponibile il nuovo aggiornamento

HERE Maps è una delle app più utilizzate per i dispositivi della Nokia e a quanto pare è arrivato un nuovo update che ha consentito di far evolvere la piattaforma alla versione beta del sito web. È stato quindi modificato il pannello di navigazione e migliorata soprattutto la visualizzazione delle condizioni de traffico. Dopo esser stato rilasciato l'aggiornamento per l'app Android si è passati quindi anche al sistema operativo ormai appartenente alla Microsoft, e in tutto ciò pare che siano stati inseriti dei miglioramenti che sono stati suggeriti dagli stessi utenti proprio per cercare di rendere felici tutti i consumatori. Ovviamente non si è certi che tutte le funzionalità richieste dall'utenza siano state inserite in questo unico aggiornamento ma comunque si parla della gran parte di tutte le richieste. Anche se comunque bisogna sottolineare che ci saranno in futuro dei prossimi aggiornamenti che sicuramente introdurranno tantissime altre cose interessanti, magari ancora altre funzioni richieste dagli utenti stessi. Per ora si parla di una nuova barra di navigazione e qui colui che utilizza l'app può tranquillamente trovare i luoghi, le raccolte varie e anche le segnalazioni relative al traffico. Non resta altro quindi che attendere ulteriori aggiornamenti di HERE Maps per poi scaricarle sul proprio dispositivo.