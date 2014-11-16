Android 5.0 Lollipop a breve disponibile su Nexus 4

[caption id="attachment_8667" align="alignleft" width="300"] Android 5.0 Lollipop[/caption] Android 5.0 Lollipop è il nuovo sistema operativo della Mountain Views e a quanto pare sarà presto anche sul dispositivo Nexus 4. Tutto questo perché Google ha promesso di non dimenticarsi del dispositivo in questione e quindi tutti coloro che possiedono questo modello possono restare sereni, in quanto l’azienda ha mantenuto la promessa. Ad intervenire sulla questione è stato proprio Sascha Pruter del gruppo Mountain View che ha condiviso sulle pagine del sociale Google+ un messaggio in particolare. Tra i commenti quindi è emerso proprio che si tratti di una conferma dell’arrivo di Android 5.0 Lollipop sui Nexus 4 che è stato commercializzato a fine 2012. Queste le parole specifiche di Pruter alla domanda fatta in un commento: “Non sono certo di quando avverrà, ma non ci sarà da aspettare molto. Gestire le factory images richiede sempre diverso tempo”. Non resta altro quindi che attendere ulteriori notizie per dare poi la certezza a tutti gli utenti che posseggono questo tipo di dispositivo, ed inoltre non bisogna preoccuparsi in quanto la promessa fatta dalla Mountain View a quanto pare è stata mantenuta in quanto si parla già in modo frequente di come fare l’aggiornamento del Nexus 4.