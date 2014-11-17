Android Tv, il nuovo sistema operativo di Google

[caption id="attachment_8977" align="alignleft" width="300"] Android Tv[/caption] A quanto pare grazie ad Android Tv le app di Google saranno rinnovate per permettere di avere un’esperienza migliore a tutti gli utenti della piattaforma Play Store. L’annuncio è stato dato dalla stessa Mountain View al’evento che è stato fatto a fine giugno, ovvero I/O 2014. La società quindi si è inserita anche all’interno dell’intrattenimento domestico e questa è senza dubbio una mossa importantissima che ha conquistato in pochissimo tempo già molti utenti. Ad oggi sono state apportate delle modifiche che sono state indirizzate per gli sviluppatori e un particolare riguarda soprattutto la distribuzione delle applicazioni tramite Play Store, il negozio appunto di app per la piattaforma della Mountain Views. Queste sono le parole ufficiali rilasciate dall’azienda: “Prima di distribuire app sul Play Store su dispositivi Android TV, il nostro team esamina l’usabilità delle app con DPAD (app) e gamepad (solo giochi), nonché la conformità con altre norme sulla qualità”. Sicuramente si parla di un progresso quando ci si riferisce all’Android TV ma a quanto pare il primo device a debuttare sul mercato con questo sistema operativo sarà il Nexus Player, che è stato realizzato in collaborazione con ASUS. Non resta altro quindi che attendere altre notizie ufficiali provenienti dall’azienda stessa.