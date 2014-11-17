Facebook, nuove modifiche riguardo i Feed della pubblicità

[caption id="attachment_7848" align="alignleft" width="300"] Facebook[/caption] Ci saranno delle vere e proprie modifiche su Facebook in quanto da gennaio il social network, modificherà le news feed, includendo così meno messaggi promozionali. Per le aziende però è stato inserito l’obbligo di comprare gli spazi pubblicitari. Questa modifica è stata apportata dopo un sondaggio tra gli utenti, dove questi ultimi hanno mostrato di essere scontenti a causa dei troppi contenuti pubblicitari presenti sul social network in questione. Facebook quindi non si è arreso e a quanto pare si è andati a fondo del problema per risolvere con accuratezza il problema e a quanto pare molti di questi ultimi, derivano proprio dai mi piace spontanei messi ad alcune pagine ma non a delle reali inserzioni. Sarà quindi inserita per tutti gli utenti infastiditi, la possibilità di pulire le news feed in modo tale da avere meno spazzatura sulla propria home. Le aziende quindi in questo momento avranno alcuni problemi in quanto vedranno una riduzione molto sensibile dei propri post pubblicitari, con la conseguenza di avere anche dei mancati guadagni. Quindi chiunque voglia avere più visibilità sul social più utilizzato al mondo, dovrà assolutamente pagare lo spazio pubblicitario per gli annunci, in modo tale da non esagerare con lo spam eccessivamente.