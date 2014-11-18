Caricamento...

Galaxy Note Edge disponibile negli USA

di Redazione

18/11/2014

[caption id="attachment_8232" align="alignleft" width="300"]Samsung Galaxy Note Edge Samsung Galaxy Note Edge[/caption]Il mercato italiano presto accoglierà il Galaxy Note Edge, primo smartphone dell'azienda sudcoreana a poter vantare la presenza di un display curvo che avvolge uno dei lati del device. Nell'attesa, però, il Note Edge è disponibile già sul mercato statunitense, al prezzo di 945,99 dollari. Un costo che lo rende pressochè identico - come valore - al più evoluto iPhone 6 Plus da 128 GB. E' inoltre possibile acquistare il prodotto attraverso un contratto con la compagnia telefonica, al prezzo di 400 euro. Vedremo se, e in che modo, il Note Edge riuscirà a conquistarsi una nicchia di mercato nell'esigenze mercato USA...

