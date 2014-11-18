Caricamento...

Nuovi video per il Galaxy Note 4

Redazione Avatar

di Redazione

18/11/2014

[caption id="attachment_8219" align="alignleft" width="300"]Samsung Galaxy Note 4 Samsung Galaxy Note 4[/caption]Samsung ha pubblicato nuovi video che mostrano alcune interessanti funzionalità del suo Galaxy Note 4, il phablet di nuova generazione che l'azienda sudcoreana vorrebbe utilizzare per cercare di trainare al meglio le sue vendite sui mercati internazionali. Nel video viene in particolar modo enfatizzata la qualità del display Super AMOLED da 5,7 pollici con risoluzione Quad HD, la fotocamera posteriore da 16 megapixel con stabilizzatore ottico digitale e di quella anteriore che permette di scattare "seflie" panoramici. Ancora, viene dedicato ampio spazio alla batteria removibile, e alle features della nuova S-Pen, che dovrebbe migliorare ulteriormente le possibilità d'uso del device.

