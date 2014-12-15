Samsung inizia produzione di chipset A9

[caption id="attachment_494" align="alignleft" width="300"] Samsung Galaxy S3[/caption]Prime conferme sulla produzione dei chipset A9 da parte di Samsung. Da diverse settimane era stata diffusa la notizia secondo cui Apple avrebbe conferito alla compagnia sudcoreana la produzione dei futuri A9, preferendo quindi i "grandi" rivali alla TSMC. Ebbene, sembra essere finalmente giunta la conferma di quanto sopra, per lo meno per quanto attiene le linee produttive dalle quali è stata diramata l'indiscrezione. Il 2015 evidentemente non sarà l'anno dell'allontanamento definitivo delle due aziende, che contrapposte nelle aule giudiziarie, sembrano ora essere molto più vicine di quanto possa sembrare sotto il profilo della collaborazione tecnologica. Stando a quanto afferma The Verge, la produzione dei chipset starebbe avvenendo negli impiatni texani, dove Samsung sta realizzando chip a 14 nanometri.