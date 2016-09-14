Samsung Galaxy S7 in offerta

Gli ultimi giorni, per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla nota azienda tecnologica asiatica Samsung, sono stati caratterizzati da una sorta di campo di battaglia di notizie, voci e informazioni particolarmente infauste, a causa dei problemi occorsi al Samsung Galaxy Note 7. Il phablet di sesta generazione, infatti, avrebbe dovuto esordire e realizzare un grande successo, e invece, clamorosamente, il colosso sudcoreano è stato costretto a ritirarlo temporaneamente dal mercato, a causa di un grosso difetto che ne causava l’esplosione. Ecco perché, in questo trambusto, è tornato nuovamente in auge il Samsung Galaxy S7, che, insieme alla variante Edge, già a partire dallo scorso mese di marzo ha regalato delle grosse soddisfazioni a Samsung. Il Samsung Galaxy S7, d’altronde, ha apportato una serie di interessantissime innovazioni nel settore della telefonia mobile gestito dalla compagnia coreana, come ad esempio l’impermeabilità. Si tratta di uno smartphone davvero molto potente e performante, ambitissimo dagli esperti e dagli appassionati, ma certamente non compatibile con tutte le tasche: il prezzo consigliato di 729 euro (il modello Edge partiva addirittura da 829 euro), ha infatti scoraggiato molti potenziali clienti. Adesso, tuttavia, sono trascorsi molti mesi dalla loro immissione sul mercato, e, complice anche l’uscita del Samsung Galaxy Note 7 (che una volta sistemato a dovere verrà reintrodotto nei mercati internazionali), i prezzi sono scesi notevolmente. A questo proposito, gradiamo oggi mostrarvi un’offerta particolarmente interessante, proveniente da Gli Stockisti, fra i siti appositamente dedicati più autorevoli ed importanti nel panorama italiano. Gli Stockisti, infatti, propongono il Samsung Galaxy S7 ad un prezzo imbattibile, pari a 499 euro. In questo modo viene dunque abbattuto il muro delle 500 euro, con l’attuale top di gamma di Samsung che si ferma ad un costo veramente molto basso, rispetto a quello della sua uscita. Il modello in questione è quello con storage da 32 GB e colorazione Silver, con garanzia Italia e brand Vodafone.