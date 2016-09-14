Le ultime sul nuovo Samsung Galaxy A7

Nel corso di questi ultimi mesi, e in particolar modo nelle ultimissime settimane, il grande protagonista delle nostre discussioni, nel bene e nel male, è stato senza ombra di dubbio il Samsung Galaxy Note 7. L’attesissimo phablet di sesta generazione targato Samsung, infatti, avrebbe dovuto esordire gloriosamente in questo mese di settembre, realizzando sfaceli e, nelle speranze della compagnia sudcoreana, sbaragliando definitivamente una concorrenza già parsa alle corde negli ultimi trimestri. Tuttavia, a causa del grave incidente “esplosivo” di cui vi abbiamo abbondantemente parlato, alla fine così non è stato, tanto che il colosso asiatico è stato costretto a ritirare tale device dal mercato. Mossa, peraltro, che ha però avuto forse l’effetto di creare piccoli spazi anche ad altri apparecchi meno chiacchierati, ma di sicuro interesse. Uno di questi è certamente il Samsung Galaxy A7. Come per altri smartphone prodotti in passato dalla casa tecnologica coreana, anche il Samsung Galaxy A7 potrà godere di una nuova versione restaurata, la cui uscita, a quanto sembra, dovrebbe avvenire nel 2017. Le ultime indiscrezioni e voci di corridoio, in questo senso, sono piuttosto lusinghiere, svelandoci quello che dovrebbe essere un device di tutto rispetto. Il Samsung Galaxy A7, ovviamente nel nuovo modello, dovrebbe infatti presentarsi con un display da 5,5 pollici e risoluzione in Full HD. Non vi sono ancora certezze riguardo il processore, che comunque dovrebbe essere un octa core da 1,8 GHz, poi accompagnato da una RAM da ben 3 GB. La fotocamera posteriore dovrebbe essere da 16 megapixel, mentre vi sono ancora parecchi dubbi su quella anteriore. Lo storage interno, come base, partirà da 32 GB, che dovrebbero comunque poter essere espansi a proprio piacimento tramite l’utilizzo di una scheda Micro SD. Per quanto riguarda il sistema operativo, un po’ a sorpresa, sembra si partirà con Android Marshmallow 6.0.1, nonostante per allora dovrebbe esserci già disponibile Nougat.