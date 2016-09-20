Svolta Samsung Galaxy S7, arriva Nougat?

Il disastro di cui, suo malgrado, si è reso protagonista il Samsung Galaxy Note 7, phablet di sesta generazione prodotto dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung, ha avuto delle ripercussioni fortissime su tutte le strategie che la compagnia asiatica aveva in mente per il presente e per il futuro, per quel che concerne il settore della telefonia mobile. A causa del clamoroso flop del device, infatti, Samsung è stata costretta a correre ai ripari e a studiare nuove soluzioni, nel tentativo di salvare il salvabile: è in questa ottica che entra in gioco il Samsung Galaxy S8, ma soprattutto che rientra anche il Samsung Galaxy S7. Se, infatti, da una parte si sostiene con sempre maggiore fermezza che il Samsung Galaxy S8 verrà anticipato nel tentativo di lanciare sul mercato un nuovo apparecchio dalle elevate prestazioni che possa coprire il vuoto lasciato dal Samsung Galaxy Note 7, dall’altra è il solo Samsung Galaxy S7, in questo momento delicatissimo, a cercare di tenere in piedi la baracca. Il Samsung Galaxy S7, d’altronde, insieme alla variante Edge, ha riscosso un grandissimo successo presso il pubblico sin dai primissimi giorni della sua immissione sul mercato internazionale della telefonia mobile, e molto presto potrebbe fregiarsi di un ulteriore upgrade. Stiamo parlando, probabilmente lo avrete già intuito, del tanto atteso aggiornamento ad Android Nougat 7. Samsung, infatti, in questa atmosfera non particolarmente felice, potrebbe decidere di anticipare ulteriormente i tempi per la distribuzione del nuovo sistema operativo presso i suoi attuali top di gamma, tanto che, come sostiene l’autorevole GeekBench, i primi test sarebbero già iniziati. Insomma, potrebbe volerci poco ormai: Android Nougat potrebbe approdare sul Samsung Galaxy S7 già entro pochi mesi. E cercare, così, di restituire un po’ di buon umore alla più affezionata clientela della casa coreana, rimasta scottata dei recenti ed incresciosi avvenimenti legati al Samsung Galaxy Note 7.