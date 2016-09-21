Euronics, promozione per Samsung Galaxy S7

Nel corso di questi ultimi giorni, come certamente avrete avuto modo di notare, ci siamo concentrati in particolar modo, per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dal noto colosso tecnologico asiatico Samsung, sull’ultimo device prodotto dalla compagnia coreana: l’ormai famigerato (suo malgrado) Samsung Galaxy Note 7, affondato nel suo viaggio inaugurale a causa di un grave, inaspettato problema. Ecco perché, dopo aver velocizzato il più possibile le operazioni per la produzione del Samsung Galaxy S8, che potrebbe giungere addirittura entro la fine dell’anno, l’azienda sudcoreana ha cercato rimettere in gioco il Samsung Galaxy S7, suo attuale gioiellino, con diverse offerte molto interessanti. Il Samsung Galaxy S7 è uscito, insieme alla variante Edge, già nello scorso mese di marzo, realizzando un buonissimo successo presso il pubblico e la critica, grazie a diverse caratteristiche davvero molto importanti e ad una scheda tecnica di altissimo livello. E col flop del Note 7, chiaramente, Samsung ha deciso di investire ulteriormente su questi smartphone, pur se ormai è passato parecchio tempo dalla loro immissione sul mercato internazionale della telefonia mobile. Una delle offerte più interessanti relativamente al Samsung Galaxy S7 Edge proviene direttamente da Euronics. Il noto rivenditore tecnologico, infatti, permette di acquistare il device a metà prezzo, contestualmente all’acquisto di un altro prodotto allo stesso prezzo. Ovvero: è possibile acquistare il Samsung Galaxy S7 Edge a soli 414,50 euro, qualora si acquisti un altro prodotto del valore di 829 euro. Inutile dire che, chiaramente, una mossa simile favorisce chi vorrebbe acquistare ben due smartphone di top gamma targati Samsung: in questo modo, infatti, pagandone uno a prezzo pieno, è possibile acquistarne un altro a metà del suo costo consigliato. Ad ogni modo, se siete interessati e desiderosi di aderire alla promozione, è bene che vi affrettiate: l’offerta scadrà infatti il 28 settembre, ossia la prossima settimana.