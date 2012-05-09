Samsung Galaxy S3, prezzo in Italia sotto i 600 euro?
di Redazione
09/05/2012
[caption id="attachment_11" align="alignleft" width="150" caption="Samsung Galaxy S3"][/caption] Il Samsung Galaxy S3 è al centro di un caso, per quanto concerne il prezzo con il quale il dispositivo si presenterà sul mercato. A quanto pare, infatti, il modello Android sarà proposto in Italia al prezzo di 699 euro, facendo storcere il naso a diverse migliaia di potenziali utenti nel nostro Paese, considerando che altrove, con ogni probabilità, il dispositivo potrà essere acquistato al prezzo di 599 euro da subito. Non è un caso che qui da noi sia immediatamente scattata una petizione online, che, seppur in modo indiretto, ha già dato i suoi frutti, alla luce del fatto che, in mattinata, è arrivata l'offerta di Groupon, che ha reso disponibile il preordine del dispositivo al prezzo di 589 euro.
