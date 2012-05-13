Samsung Galaxy S3, la batteria surclassa quella dell'HTC One X
di Redazione
13/05/2012
[caption id="attachment_15" align="alignleft" width="150" caption="Samsung Galaxy S3"][/caption] Il Samsung Galaxy S3, in queste ore, si è aggiudicato una battaglia piuttosto significativa, ai danni di uno dei principali esponenti della famiglia HTC, vale a dire la casa produttrice che, negli ultimi due anni, ha dato maggiormente filo da torcere al colosso coreano, tra le aziende che hanno deciso di puntare sul sistema operativo Android. Nel dettaglio, nel corso delle ultime ore sono stati condotti quelli che gli addetti ai lavori definiscono “stress test”, a proposito della durata della batteria sia del Samsung Galaxy S3, sia del cosiddetto HTC One X. Ebbene, per quanto concerne le chiamate, l’S3 è durato 10 ore e 20 minuti, mentre il modello HTC si è fermato a 9 ore e 57 minuti. Dal punto di vista della navigazione, l’S3 ha avuto un’autonomia superiore di un’ora (5 ore e 17 minuti). Infine, sui video il gap è stato addirittura di oltre 4 ore (10 ore e 20 minuti la durata dell’S3).
