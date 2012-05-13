Caricamento...

Samsung Galaxy S2, Mediaworld online lo offre a 399 euro

13/05/2012

[caption id="attachment_19" align="alignleft" width="150" caption="Samsung Galaxy S2"]Samsung Galaxy S2[/caption] Il Samsung Galaxy S2 riesce ancora ad attirare l'attenzione su di sé, nonostante siano trascorsi ormai dieci giorni dalla presentazione del suo successore, vale a dire il tanto discusso Samsung Galaxy S3. Dopo la spinosa questione, relativa all'aggiornamento del sistema operativo ad Android Ice Cream Sandwich, in Italia, per il Galaxy S2, questa volta il dispositivo che ha avuto maggiore successo durante il 2011, tra i modelli caratterizzati dall'OS di Google, finisce al centro delle cronache per un'offerta economica. A proporlo al prezzo di 399 euro, più in particolare, per una volta non è il sito di Groupalia, quanto la versione online del rivenditore MediaWorld, in grado di puntare su tempi di spedizione più ristretti, di quanto non avvenga di solito proprio con Groupalia.

Samsung Galaxy S3, ecco gli accessori ufficiali

Samsung Galaxy S3, la batteria surclassa quella dell'HTC One X

21/05/2014

09/05/2014

25/04/2014