Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S3, ecco gli accessori ufficiali

Redazione Avatar

di Redazione

14/05/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_24" align="alignleft" width="150" caption="Samsung Galaxy S3"]Samsung Galaxy S3[/caption] In attesa dei primi rumors sul Samsung Galaxy S4, in queste ore spuntano alcune importanti informazioni, dirette a tutti coloro i quali intendono portarsi a casa gli accessori concepiti dal colosso coreano per il Samsung Galaxy S3. In particolare, abbiamo in primis la cosiddetta C-Pen, che sarà proposta a 19,99 sterline e che, per dimensioni superiori rispetto a quella che abbiamo potuto ammirare con il Samsung Galaxy Note, non sarà inclusa nello smartphone; il Wi-Fi Display Hub, dal valore di 79,95 sterline, avrà invece il compito di trasmettere su monitor quanto visualizziamo sul display del Samsung Galaxy S3. L’Holder and Battery Charger (34,99 sterline), avrà il compito di ricaricare la seconda batteria e di tenere inclinato il dispositivo, mentre la Flip Cover concepita dal brand, sarà acquistabile a 29,95 sterline.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S2, a quando la nuova offerta MediaWorld?

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S2, Mediaworld online lo offre a 399 euro

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

12/08/2016

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

15/02/2016

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

20/11/2015