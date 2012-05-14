Samsung Galaxy S3, ecco gli accessori ufficiali

[caption id="attachment_24" align="alignleft" width="150" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] In attesa dei primi rumors sul Samsung Galaxy S4, in queste ore spuntano alcune importanti informazioni, dirette a tutti coloro i quali intendono portarsi a casa gli accessori concepiti dal colosso coreano per il Samsung Galaxy S3. In particolare, abbiamo in primis la cosiddetta C-Pen, che sarà proposta a 19,99 sterline e che, per dimensioni superiori rispetto a quella che abbiamo potuto ammirare con il Samsung Galaxy Note, non sarà inclusa nello smartphone; il Wi-Fi Display Hub, dal valore di 79,95 sterline, avrà invece il compito di trasmettere su monitor quanto visualizziamo sul display del Samsung Galaxy S3. L’Holder and Battery Charger (34,99 sterline), avrà il compito di ricaricare la seconda batteria e di tenere inclinato il dispositivo, mentre la Flip Cover concepita dal brand, sarà acquistabile a 29,95 sterline.