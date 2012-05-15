Samsung Galaxy S2, a quando la nuova offerta MediaWorld?

[caption id="attachment_19" align="alignleft" width="150"] Samsung Galaxy S2[/caption] E’ interessante notare come il successo del Samsung Galaxy S2 resti costante, nonostante sia stato presentato due settimane fa a Londra il suo successore, il Samsung Galaxy S3 (tra l’altro in arrivo sul mercato il prossimo 29 maggio). In molti, infatti, avranno notato che nella giornata di ieri il rivenditore MediaWorld ha proposto lo smartphone Android di maggior successo nel corso del 2011 al prezzo di 399 euro, con la possibilità di ricevere il dispositivo nel giro di pochi giorni (a differenza di quanto avviene solitamente, ad esempio, con Groupalia). Ebbene, i pezzi messi in offerta sono andati letteralmente a ruba, inducendo MediaWorld a venire incontro a coloro che non sono riusciti ad acquistare il Samsung Galaxy S2: rilasciando l’indirizzo e-mail, infatti, si potrà ricevere una comunicazione, nel momento in cui saranno disponibili nuovi pezzi.