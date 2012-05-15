Samsung Galaxy S3, spiegata la scelta dello schermo PenTile Super AMOLED

[caption id="attachment_32" align="alignleft" width="150" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 ha ricevuto non poche critiche da parte di alcuni addetti ai lavori, oltre che da una porzione significativa di utenti sul web, a causa della scelta da parte del produttore, di puntare su uno schermo PenTile Super AMOLED, arrestando, in pratica, un percorso che era giunto a buoni livelli con il cosiddetto Samsung Galaxy Nexus, lanciato sul mercato lo scorso autunno. A distanza di quasi due settimane dalla presentazione ufficiale del Samsung Galaxy S3 a Londra, però, un portavoce del colosso coreano ha deciso di chiarire una volta per tutte un aspetto molto delicato per un dispositivo che, è bene ricordarlo, non è ancora arrivato sul mercato: il valore aggiunto dello schermo, più particolare, risiederebbe nella capacità di durare più a lungo nel tempo rispetto a tutti gli altri, in primis gli schermi AMOLED RGB.