Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S3, spiegata la scelta dello schermo PenTile Super AMOLED

Redazione Avatar

di Redazione

15/05/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_32" align="alignleft" width="150" caption="Samsung Galaxy S3"]Samsung Galaxy S3[/caption] Il Samsung Galaxy S3 ha ricevuto non poche critiche da parte di alcuni addetti ai lavori, oltre che da una porzione significativa di utenti sul web, a causa della scelta da parte del produttore, di puntare su uno schermo PenTile Super AMOLED, arrestando, in pratica, un percorso che era giunto a buoni livelli con il cosiddetto Samsung Galaxy Nexus, lanciato sul mercato lo scorso autunno. A distanza di quasi due settimane dalla presentazione ufficiale del Samsung Galaxy S3 a Londra, però, un portavoce del colosso coreano ha deciso di chiarire una volta per tutte un aspetto molto delicato per un dispositivo che, è bene ricordarlo, non è ancora arrivato sul mercato: il valore aggiunto dello schermo, più particolare, risiederebbe nella capacità di durare più a lungo nel tempo rispetto a tutti gli altri, in primis gli schermi AMOLED RGB.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S3, prezzo nettamente inferiore per Taiwan

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S2, a quando la nuova offerta MediaWorld?

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

12/08/2016

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

15/02/2016

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

20/11/2015