Samsung Galaxy S3, prezzo nettamente inferiore per Taiwan

Il Samsung Galaxy S3 costerà meno a Taiwan, rispetto a quanto avverrà in Italia. La notizia, che produrrà sorrisi isterici a coloro che sono rimasti delusi, nel nostro Paese, dalla politica seguita dal colosso coreano sui costi da sostenere per gli utenti, giunge nel corso delle ultime ore, considerando che la casa produttrice sta presentando solo ora lo smartphone Android in determinate aree del pianeta. Come accennato, ieri è stata la volta di Taiwan, con il dispositivo che sarà messo in vendita al prezzo di 20,900 TWD e 22,900 TWD, rispettivamente per le versioni da 16 e 32 GB. Gli addetti ai lavori hanno notato come, con il cambio attuale, i suddetti prezzi coincidono, rispettivamente, a 550 e 605 euro. Insomma, una differenza di prezzo per il Samsung Galaxy S3 non di poco conto e che forse aumenterà ulteriormente le polemiche.