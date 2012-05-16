iPhone 5, conferme per lo schermo ingrandito

[caption id="attachment_43" align="alignleft" width="150" caption="iPhone 5"] [/caption] Il principale concorrente del Samsung Galaxy S3, con ogni probabilità, sarà il cosiddetto iPhone 5 di Apple, anche se la sua uscita sul mercato non è prevista prima del prossimo mese di ottobre. In queste ore, nello specifico, sono diventate sempre più fitte le voci relative allo schermo che caratterizzerà, presumibilmente, il melafonino di sesta generazione. A sbilanciarsi non è il classico sito del settore, quanto una fonte solitamente molto attendibile, come il Wall Street Journal, secondo cui l’iPhone 5 farà finalmente il grande salto, con un display dalle dimensioni superiori (4 pollici?) rispetto a quelle dei suoi predecessori. Insomma, la testata conferma le indiscrezioni che si rincorrono ormai da diversi mesi, giustificandole con l’esigenza, da parte di Apple, di tenere testa agli schermi che sempre più spesso caratterizzano i modelli che sono realizzati con il sistema operativo Android.