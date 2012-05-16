Caricamento...

Samsung Galaxy S3, offerta Wind anche a 0 euro

16/05/2012

[caption id="attachment_47" align="alignleft" width="595" caption="Samsung Galaxy S3"]Samsung Galaxy S3[/caption] Il Samsung Galaxy S3 è già protagonista di una prima offerta da parte dell’operatore Wind, che, in attesa di quanto faranno i suoi competitor sul territorio italiano, svela le sue carte e propone quattro opzioni differenti ai propri utenti, a seconda dei comportamenti di consumo degli stessi. Addirittura, una delle opzioni consente di acquistare il Samsung Galaxy S3 a 0 euro: stiamo parlando del piano Platinum, con il quale, con un canone di 70 euro al mese, si potranno utilizzare 2500 minuti per chiamate verso tutti, 2500 sms, oltre a internet e chiamate verso altri numeri Wind in modo illimitato. Con il piano Gold scendiamo a 1500 minuti e sms, per un canone mensile di 50 euro e Samsung Galaxy S3 a 399 euro; l’offerta Silver (40 euro al mese) comporta una spesa di 449 euro, per 800 minuti e sms, mentre l’offerta Smart (20 euro al mese), consente 300 minuti di chiamate e altrettanti sms.

