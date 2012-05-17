Samsung Galaxy S3, 2 GB di RAM per il Giappone

[caption id="attachment_52" align="alignleft" width="150" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 presenterà delle variabili interessanti, per quanto concerne la versione che è in attesa sul mercato, entro la prossima estate, in Giappone. Nel corso delle ultime ore, infatti, ha preso piede, grazie al contributo di Samsung Japan, la convinzione che a breve gli utenti del Sol Levante potranno imbattersi un una versione del dispositivo Android caratterizzata addirittura da 2 GB di Ram, vale a dire il doppio rispetto agli standard degli Stati Uniti ed europei. A bilanciare la situazione, in ogni caso, ci penserà il processore: se in Italia potremo contare sulle performance del cosiddetto quad core Exynos a 1.4 GHz, vale a dire uno dei punti di forza del nuovo Samsung Galaxy S3, in Giappone (dove la diffusione di questa versione sarà una vera e propria esclusiva di NTT DoCoMo), ci si dovrà accontentare del dual core a 1.5 GHz.