Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S3, 2 GB di RAM per il Giappone

Redazione Avatar

di Redazione

17/05/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_52" align="alignleft" width="150" caption="Samsung Galaxy S3"]Samsung Galaxy S3[/caption] Il Samsung Galaxy S3 presenterà delle variabili interessanti, per quanto concerne la versione che è in attesa sul mercato, entro la prossima estate, in Giappone. Nel corso delle ultime ore, infatti, ha preso piede, grazie al contributo di Samsung Japan, la convinzione che a breve gli utenti del Sol Levante potranno imbattersi un una versione del dispositivo Android caratterizzata addirittura da 2 GB di Ram, vale a dire il doppio rispetto agli standard degli Stati Uniti ed europei. A bilanciare la situazione, in ogni caso, ci penserà il processore: se in Italia potremo contare sulle performance  del cosiddetto quad core Exynos a 1.4 GHz, vale a dire uno dei punti di forza del nuovo Samsung Galaxy S3, in Giappone (dove la diffusione di questa versione sarà una vera e propria esclusiva di NTT DoCoMo), ci si dovrà accontentare del dual core a 1.5 GHz.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S3, uscita anticipata di un giorno nel Regno Unito

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S3, offerta Wind anche a 0 euro

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

12/08/2016

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

15/02/2016

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

20/11/2015