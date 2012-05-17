Samsung Galaxy S3, uscita anticipata di un giorno nel Regno Unito
di Redazione
17/05/2012
[caption id="attachment_63" align="alignleft" width="150" caption="Samsung Galaxy S3"][/caption] Il Samsung Galaxy S3 potrebbe essere protagonista di un’uscita anticipata sul mercato, almeno per quanto concerne il Regno Unito. In queste ore, infatti, ha preso corpo la voce di un presunto annuncio da parte della casa produttrice, secondo cui coloro che hanno acquistato in preordine lo smartphone Android, presso il cosiddetto Samsung Brand Store in Westfield Stratford City, potranno ricevere il dispositivo a partire dal 28 maggio. Ricordiamo, più in particolare, che la commercializzazione del Samsung Galaxy S3 in Italia e in molti altri Paesi europei, partirà ufficialmente il 29 maggio. In aggiunta, non si può tralasciare un ulteriore annuncio da parte di Samsung, con il quale l’azienda avrebbe avvisato i propri partner di vendita al dettaglio, che la commercializzazione del modello può avere il via già dalle ore 7 del 27 maggio.
Articolo Precedente
Samsung Galaxy S2 TIM, Android Ice Cream Sandwich 4.0.3 solo la prossima settimana
Articolo Successivo
Samsung Galaxy S3, 2 GB di RAM per il Giappone
Redazione
Articoli Correlati
Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna
12/08/2016
Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo
15/02/2016