Samsung Galaxy S2 TIM, Android Ice Cream Sandwich 4.0.3 solo la prossima settimana

Il Samsung Galaxy S2 è al centro di un vero e proprio caso, almeno per quanto concerne l'Italia. Sono passate già alcune settimane, infatti, da quando il dispositivo è stato aggiornato anche da noi al tanto atteso sistema operativo Android Ice Cream Sandwich, ma non tutti possono dirsi soddisfatti. Se l'update è stato più o meno puntuale per le versioni "no brand" del Samsung Galaxy S2, lo stesso non si può certo dire per le varianti che sono state immesse sul mercato in abbonamento, attraverso i principali operatori che agiscono sul territorio italiano. E' il caso soprattutto di TIM, che solo oggi, dopo un lungo periodo di silenzio, ha lasciato un tweet, in cui si afferma che Android Ice Cream Sandwich 4.0.3 sarà disponibile per i Samsung Galaxy S2 Tim a partire dalla prossima settimana.