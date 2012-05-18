Caricamento...

Samsung Galaxy S2, il confronto video con il Samsung Galaxy S3

18/05/2012

[caption id="attachment_72" align="alignleft" width="150" caption="Samsung Galaxy S2"]Samsung Galaxy S2[/caption] Il Samsung Galaxy S2 ed il Samsung Galaxy S3 sono stati protagonisti, in queste ore, di un confronto video a dir poco interessante, grazie al prezioso contributo da parte dei colleghi di PhoneArena, che hanno messo in evidenza le performance di due dispositivi di altissima qualità. Coloro che ritenevano il “vecchio” S2 non all’altezza di un faccia a faccia così ravvicinato, probabilmente dovranno ricredersi, anche perché il recente aggiornamento del sistema operativo ad Android Ice Cream Sandwich ha garantito ulteriore stabilità ad un dispositivo che, come molti sanno, presentava già di suo standard qualitativi molto alti. Ciò non toglie che il Samsung Galaxy S3 ha mostrato anche in questo video tutta la potenza del proprio processore, senza dimenticare la qualità del display, nonostante alcune critiche (ingenerose) da utenti e addetti ai lavori nei giorni scorsi. Guarda il video:

