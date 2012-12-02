Caricamento...

Samsung Galaxy S4 e schermi flessibili, nuovi rumors

02/12/2012

[caption id="attachment_2481" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"]Samsung Galaxy S4[/caption] Samsung Galaxy S4 che potrebbe presentare un colpo di coda a sorpresa, per quanto concerne i cosiddetti schermi flessibili. A sorpresa, in queste ore, una fonte del calibro di SamMobile ha fatto tornare di moda le voci sul possibile lancio degli schermi in questione, probabilmente già nel corso del primo semestre del 2013. Fa riflettere che SamMobile, dal canto suo, ha citato un'altra fonte importante, come la BBC, alimentando in questo modo le voci che vedono Samsung interessata a garantire questa svolta già con il nuovo Samsung Galaxy S4, fermo restando i dubbi che accompagnano le voci in questo senso: considerando che siamo al cospetto di una vera e propria svolta, con una fase test a dir poco lunga, la casa produttrice potrebbe anche decidere di far slittare l'esordio degli schermi flessibili con il prossimo Samsung Galaxy Note.

