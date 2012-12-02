Samsung Galaxy S3, tempi di spedizione del Samsung Galaxy Tab 2 7.0 WiFi: novità a Natale?

[caption id="attachment_1692" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 e Samsung Galaxy Tab 2"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 ha fatto registrare delle novità, di recente, per quanto concerne i tempi di spedizione del cosiddetto Samsung Galaxy Tab 2 7.0 WiFi, ottenuto dagli utenti di diritto, grazie alla promozione che è stata ideata dalla casa produttrice nel corso dell'estate. Diversi utenti, infatti, hanno segnalato di aver ricevuto il prodotto, dopo un'attesa durata poco meno di due mesi, a testimonianza del fatto che qualcosa finalmente si è mosso sotto questo punto di vista. Nel corso degli ultimi giorni, però, abbiamo preso visione anche della comunicazione che hanno ricevuto utenti meno fortunati, destinati ad attendere il periodo natalizio prima di toccare con mano il proprio tablet. Insomma, gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy S3 con garanzia Italia, è meglio si armino ancora di tanta pazienza.