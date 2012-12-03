Samsung Galaxy S4 e caratteristiche: Android o Tizen?

[caption id="attachment_204" align="aligncenter" width="540" caption="Samsung Galaxy S4"] [/caption] Samsung Galaxy S4 al centro di un dibattito, in questi giorni, relativamente alle sue caratteristiche, con un particolare riferimento alle caratteristiche del modello, considerando la grande incertezza che gravita attorno alle scelte della casa produttrice sul sistema operativo da utilizzare con il nuovo device. Di recente, infatti, pare abbiano preso piede le quotazioni di Tizen, nuovo sistema operativo concepito appositamente da Samsung, il cui compito sarebbe quello di eliminare tutti i limiti che sono imposti da Android. Ovviamente si tratterebbe di un passo estremamente importante per il Samsung Galaxy S4, ragion per cui le voci di corridoio vanno prese per quello che sono, in attesa di scoprire, in primis, quando sarà prevista l'uscita del modello. Insomma, sono ancora diversi i nodi da sciogliere per il Samsung Galaxy S4.