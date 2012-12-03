Samsung Galaxy S3 e la batteria: una patch subito?

Il Samsung Galaxy S3 potrebbe ricevere già nei prossimi giorni una patch, per cercare di limitare il più possibile il problema della durata della batteria, per poi inglobare l'aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1.2, quello che dovrebbe portare con sé anche il multi view, a cavallo delle festività natalizie. E' questo lo scenario che va configurandosi nel corso delle ultime ore, anche se da Samsung non giungono ancora comunicazioni ufficiali sotto questo di vista. La questione dell'autonomia della batteria è emersa anche con i Samsung Galaxy S3 brandizzati Wind, che hanno ricevuto l'aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1.1 la scorsa settimana, inducendo con ogni probabilità l'azienda a stringere i tempi sotto questo punto di vista. Nei prossimi giorni dovremmo saperne di più, su una questione estremamente delicata.