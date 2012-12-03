Caricamento...

Samsung Galaxy S2, tra batteria e aggiornamento Android Jelly Bean

Redazione Avatar

di Redazione

03/12/2012

[caption id="attachment_2467" align="aligncenter" width="470" caption="Samsung Galaxy S2 batteria"]Samsung Galaxy S2 durata batteria[/caption] Il Samsung Galaxy S2 riceverà a breve un aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean? La questione continua a tenere banco, in questi giorni, sul web, ma la situazione è meno rosea di quanto si possa pensare, come dimostrato dal fatto che nemmeno SamMobile, da oltre un mese a questa parte, si è sbilanciata sul tema. Appare piuttosto evidente che la casa produttrice sia frenata dal fatto che l’aggiornamento ad Android Jelly Bean 4.1.1 ha creato più di un problema al Samsung Galaxy S3, almeno per quanto concerne la durata della batteria, inducendo tutti ad una maggiore prudenza: insomma, la linea della casa produttrice potrebbe essere quella di preferire gli insulti per il ritardo dell’uscita dell’update, piuttosto che quelli eventualmente focalizzati sul calo delle performance della batteria. A quando novità per il Samsung Galaxy S2 su Android Jelly Bean?

