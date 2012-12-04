Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S4, scetticismo per i display flessibili

Redazione Avatar

di Redazione

04/12/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_1792" align="aligncenter" width="490" caption="Samsung Galaxy S4"]Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 con un display flessibile? Dopo la bomba lanciata la scorsa settimana da una fonte come SamMobile, sembrano essere leggermente raffreddate le voci che vedrebbero il nuovo device Android fare un passo in avanti di questo tipo, considerando soprattutto i tempi entro i quali gli schermi di nuova generazione sarebbero pronti. A detta di diversi analisti, infatti, anche se i display flessibili dovessero essere pronti entro il primo semestre del 2013, non si andrebbe mai a creare il margine di tempo necessario per effettuare tutti i test del caso sul nuovo Samsung Galaxy S4, che dovrebbe essere già piuttosto innovativo di suo. Insomma, il rischio di lanciare un Samsung Galaxy S4 caratterizzato da una serie di bug, sarebbe alto al punto tale da sconsigliare questa potenziale svolta.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S3, le ultime sulla ricarica wireless

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S2, tra batteria e aggiornamento Android Jelly Bean

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

10/10/2019

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

26/07/2019

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

10/03/2018