Samsung Galaxy S4, scetticismo per i display flessibili
di Redazione
04/12/2012
[caption id="attachment_1792" align="aligncenter" width="490" caption="Samsung Galaxy S4"][/caption] Il Samsung Galaxy S4 con un display flessibile? Dopo la bomba lanciata la scorsa settimana da una fonte come SamMobile, sembrano essere leggermente raffreddate le voci che vedrebbero il nuovo device Android fare un passo in avanti di questo tipo, considerando soprattutto i tempi entro i quali gli schermi di nuova generazione sarebbero pronti. A detta di diversi analisti, infatti, anche se i display flessibili dovessero essere pronti entro il primo semestre del 2013, non si andrebbe mai a creare il margine di tempo necessario per effettuare tutti i test del caso sul nuovo Samsung Galaxy S4, che dovrebbe essere già piuttosto innovativo di suo. Insomma, il rischio di lanciare un Samsung Galaxy S4 caratterizzato da una serie di bug, sarebbe alto al punto tale da sconsigliare questa potenziale svolta.
Redazione
