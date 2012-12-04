Caricamento...

Samsung Galaxy S4: in vendita da aprile

04/12/2012

[caption id="attachment_1981" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"]Samsung Galaxy S4 prezzo[/caption] Il Samsung Galaxy S4 protagonista di un lancio sul mercato nel corso del mese di aprile 2013? SamMobile, in queste ore, ha riportato una nuova indiscrezione proveniente direttamente dalla Corea, dove si è parlato di un fantomatico “progetto J”, che sarebbe riconducibile proprio al successore del Samsung Galaxy S3. Non vengono forniti maggiori dettagli, relativamente alle caratteristiche tecniche del potenziale Samsung Galaxy S4, anche se la fotocamera, da 13 megapixel, i tempi di uscita pianificati ed il potente processore  (quad core, e non otto core come invece riportato da qualcuno), sembrano far ricadere tutti gli indizi proprio sul suddetto device. Come affermiamo da diverse settimane a questa parte, sarebbe comunque strano se Samsung, per la presentazione del Samsung Galaxy S4, facesse trascorrere meno di un anno dal lancio del Samsung Galaxy S3, che, come molti sapranno, è avvenuto a maggio 2012.

