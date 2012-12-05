Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S4, tempi di uscita: il punto

Redazione Avatar

di Redazione

05/12/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_1831" align="aligncenter" width="490" caption="Samsung Galaxy S4"]Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 in uscita ad aprile è la voce dominante della settimana. Va precisato, come del resto abbiamo già fatto ieri, che la notizia non è frutto di un intervento ufficiale da parte di Samsung, quanto delle solite indiscrezioni che hanno preso piede attraverso delle fonti coreane, ragion per cui è meglio riflettere su quanto emerso di recente, anche perché sul web non si parla d'altro. Le stesse fonti, infatti, un paio di mesi fa, insistevano sul fatto che il Samsung Galaxy S4 sarebbe stato presentato addirittura a febbraio, in occasione di un evento come il Mobile World Congress 2012, bruciando in questo modo le tappe, soprattutto in riferimento al Samsung Galaxy S3, che ha visto la luce solo a maggio 2012. Alla luce di quella notizia, priva di fondamento, è il caso di dare per scontato che il Samsung Galaxy S4 sia in uscita ad aprile?

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S3, uscita per una nuova versione?

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S4: in vendita da aprile

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

10/10/2019

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

26/07/2019

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

10/03/2018