Samsung Galaxy S4, tempi di uscita: il punto

[caption id="attachment_1831" align="aligncenter" width="490" caption="Samsung Galaxy S4"] [/caption] Il Samsung Galaxy S4 in uscita ad aprile è la voce dominante della settimana. Va precisato, come del resto abbiamo già fatto ieri, che la notizia non è frutto di un intervento ufficiale da parte di Samsung, quanto delle solite indiscrezioni che hanno preso piede attraverso delle fonti coreane, ragion per cui è meglio riflettere su quanto emerso di recente, anche perché sul web non si parla d'altro. Le stesse fonti, infatti, un paio di mesi fa, insistevano sul fatto che il Samsung Galaxy S4 sarebbe stato presentato addirittura a febbraio, in occasione di un evento come il Mobile World Congress 2012, bruciando in questo modo le tappe, soprattutto in riferimento al Samsung Galaxy S3, che ha visto la luce solo a maggio 2012. Alla luce di quella notizia, priva di fondamento, è il caso di dare per scontato che il Samsung Galaxy S4 sia in uscita ad aprile?