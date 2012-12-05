Samsung Galaxy S3, uscita per una nuova versione?
[caption id="attachment_2670" align="aligncenter" width="444" caption="Samsung Galaxy S3 rosso"][/caption] Il Samsung Galaxy S3 sta per arrivare sul mercato in una nuova versione, almeno per quanto concerne il mercato americano? E’ questa la tesi portata avanti da una fonte del calibro di PhoneArena, venuta a conoscenza dell’imminente lancio di un device che richiama alcune peculiarità dello stesso Samsung Galaxy S3, per certi versi potenziato. In particolare, il display dovrebbe avere una risoluzione HD, per 1280x720 pixel, senza dimenticare il processore Qualcomm Snapdragon S$ da 1,5 GHZ e la dotazione iniziale del sistema operativo Android Jelly Bean 4.1.2. Va ricordato che, se tutte le voci dovessero essere confermate, questa versione del Samsung Galaxy S3 potrebbe godere sin dal suo lancio di una funzionalità come il multi view. Nei prossimi giorni dovremo sapere se il modello è concepito anche per il mercato europeo.
