Samsung Galaxy S3, parte l'aggiornamento Android Jelly Bean 4.1.2

Samsung Galaxy S3 che vede partire ufficialmente il rilascio dell'aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1.2, confermando le voci che erano state riportate circa tre settimane fa da SamMobile, che aveva in qualche modo lasciato intendere il fatto che l'update sarebbe stato già disponibile nel corso del mese di dicembre. Al momento non si conoscono ancora i Paesi che potranno godere di una sorta di corsia preferenziale (fermo restando che l'aggiornamento scatterà in primis per il Samsung Galaxy S3 internazionale, quello diffuso in Europa), sotto questo punto di vista, ma è praticamente confermata l'aspetto più atteso: il Samsung Galaxy S3, grazie ad Android Jelly Bean 4.1.2, potrà disporre di una funzionalità come il multi view, "raggiungendo" idealmente il Samsung Galaxy Note 2. Nelle prossime ore vi terremo costantemente aggiornati sugli sviluppi dell'update.