Samsung Galaxy S4, caratteristiche e uscita

[caption id="attachment_204" align="aligncenter" width="540" caption="Samsung Galaxy S4"] [/caption] Il Samsung Galaxy S4 presenterà caratteristiche sì importanti per il settore smartphone, ma difficilmente assisteremo alla rivoluzione, paventata ad inizio settimana dai media coreani. Tanto per cominciare, pare ormai abbandonata la strada del processore da otto core, con Samsung che dovrebbe concentrare tutti i suoi sforzi su uno schermo destinato a fare davvero la differenza, anche rispetto ai temuti iPhone 5 e iPhone 5S. Improbabile, poi, restando sulle caratteristiche del Samsung Galaxy S4, che la casa produttrice faccia in tempo a sviluppare e testare un sistema operativo fatto in casa, smentendo in questo modo l'ennesima ipotesi asiatica: Android resta amatissimo dal grande pubblico e il rischio per Samsung sarebbe troppo elevato. Infine, per quanto riguarda l'uscita, finalmente i rumors parlano di un mese attendibile per l'apparizione del Samsung Galaxy S4. Sarà ad aprile che lo toccheremo con mano?