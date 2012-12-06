Samsung Galaxy S3, le ultime su Android Jelly Bean 4.1.2

[caption id="attachment_2473" align="aligncenter" width="530" caption="Jelly Bean Galaxy S3"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 ha visto partire, nella giornata di ieri, i primi download focalizzati sul sistema operativo Android Jelly Bean 4.1.2, almeno per quanto concerne alcuni Paesi del Nord Europa, senza dimenticare lo start della fase test, presso alcuni utenti che hanno vincoli con i principali operatori americani. Al momento, parlare con certezza dei plus legati al suddetto aggiornamento sarebbe quantomeno azzardato, ma è importante evidenziare il fatto che il multi view sembra effettivamente presente all'interno dell'update, mentre potrebbe esserci stato un lieve miglioramento della durata della batteria, almeno stando ad alcune segnalazioni. Considerando che quest'ultimo aspetto potrà essere monitorato più precisamente solo nei prossimi giorni, non c'è altro da fare che restare sintonizzati su queste pagine. Android Jelly Bean 4.1.2 ha risolto tutti i problemi del Samsung Galaxy S3?