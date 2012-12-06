Aggiornamento Galaxy S3: Android 4.1.2 in Italia tra un mese?

[caption id="attachment_2551" align="aligncenter" width="497" caption="Aggiornamento Galaxy S3"] [/caption] Aggiornamento Galaxy S3 che adesso, per forza di cose, si focalizza sull'arrivo di Android Jelly Bean 4.1.2 in Italia. Dopo l'inizio del rilascio dell'update, è inevitabile che gli utenti italiani si chiedano quando sarà possibile toccare con mano il sistema operativo anche qui da noi, considerando che l'Italia non sembra godere propriamente di una corsia preferenziale sotto questo punto di vista. Nel dettaglio, correva il 24 settembre, quando Android Jelly Bean 4.1.1 ha fatto la sua prima apparizione in Europa, e solo dopo 36 giorni è stato possibile toccarlo con mano qui da noi, almeno per quanto concerne la versione "no brand" (qualche giorno in meno per i Samsung Galaxy S3 brandizzati Vodafone e 3). Dati i recenti trend, dunque, non appare affatto insensato ipotizzare che possa essere necessario circa un mese, anche questa volta, per toccare con mano il nuovo aggiornamento Galaxy S3.