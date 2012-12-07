Samsung Galaxy S4, schermo da 5 pollici

[caption id="attachment_1749" align="aligncenter" width="468" caption="Samsung Galaxy S4 e schermo flessibile"] [/caption] Il Samsung Galaxy S4 con uno schermo da 5 pollici? Sembra andare effettivamente verso questa direzione, la casa produttrice coreana, considerando che, se c'è un elemento in comune tra le diverse indiscrezioni che ci sono giunte direttamente dalla Corea in questi giorni, le dimensioni del nuovo display per il suddetto device sembrano mettere d'accordo praticamente tutti. Si tratta, del resto, di una mossa per certi prevedibile da parte del colosso coreano, intenzionato a puntare con maggiore vigore sugli schermi dalle dimensioni generose, mentre, per i principali device, saranno probabilmente garantite versioni "mini" dello smartphone, come avvenuto con il Samsung Galaxy S3, come avverrà quasi sicuramente con il Samsung Galaxy Note 2 e come avverrà molto probabilmente anche con il Samsung Galaxy S4. Le preferenze degli utenti, dunque, avrebbero fatto maturare una scelta di questo per l'azienda.